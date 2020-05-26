أذربيجان: أصيب 132 شخص وتعافى 78 مصابا بكورونا

باكو، 26 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 132 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 78 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 4403 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 276.338 فحص طبي.

توفي المواطن من مواليد عام 1948 الذي كان عينات مأخوذة عن تصلب الشرايين الدماغية واعتلال الدماغ نقص الأكسجة وداء السكري لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية.

أصيب 4403 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2819 مصاب بالعلاج وتوفي 52 شخصا ويستمر علاج 1532 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 42 مصابا منهم حرجة و56 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.