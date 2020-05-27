الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]
باكو، 27 مايو ، أذرتاج
كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة يوم 28 مايو يوم الجمهورية.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه:
"دولة أذربيجان وارثة جمهورية أذربيجان الشعبية حاليا حققت تمنيات الاستقلال لشعبنا. وأنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان".
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