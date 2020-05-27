باكو، 27 مايو ، أذرتاج كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة يوم 28 مايو يوم الجمهورية. أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه: "دولة أذربيجان وارثة جمهورية أذربيجان الشعبية حاليا حققت تمنيات الاستقلال لشعبنا. وأنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان

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