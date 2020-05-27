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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٤٩]

    باكو، 27 مايو ، أذرتاج 

    كتب رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بمناسبة يوم 28 مايو يوم الجمهورية.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف كتب فيه:

    "دولة أذربيجان وارثة جمهورية أذربيجان الشعبية حاليا حققت تمنيات الاستقلال لشعبنا. وأنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان
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    الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان الرئيس إلهام علييف: أنا متأكد من أن تنميتنا المستقلة تكون مستدامة وتخلد استقلال دولة أذربيجان