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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٥‎]

    باكو، 27 مايو ، أذرتاج 

    اتصل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في 27 مايو اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا.

    نقل الرئيس الاوكراني امتنانه على المساعدة الانسانية التي قدمتها أذربيجان الى اوكرانيا ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مقدرا ذلك كمظهر علاقات الصداقة في هذه الحقبة الصعبة.

    واشار الرئيس إلهام علييف الى أن هذه المساعدة تعبر عن روح العلاقات القائمة بين بلدينا وشعبينا.

    نوقشت خلال المكالمة الهاتفية مسائل خاصة بتنفيذ المشاريع المحققة في اوكرانيا على حساب استثمارات أذربيجان ايضا.

    واكد الرئيس إلهام علييف والرئيس فلاديمير زيلينسكي على ضرورة مواصلة التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد التجاري والنقل في الفترة ما بين الجائحة ايضا.

    وهنأ الرئيس الاوكراني الرئيس إلهام علييف والشعب الاذربيجاني بمناسبة انتهاء شهر رمضان المراك ويوم الجمهورية.

    واعرب رئيس دولتنا عن الامتنان على التهنئة.

    وجرى خلال المحادثة تبادل الاراء حول عدد من المسائل الثنائية والدولية.

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