تسجيل 165 حالة اصابة اخرى وتعافي 78 مصابا ووفاة مصابين في أذربيجان

باكو، 27 مايو ، أذرتاج

سجلت 165 حالة اصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن 78 مصابا تعافوا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان إن المصابين الاثنين من مواليد 1949م و1957م اللذين كانت عيناتهما ايجابية توفيا.

واضاف أن 4568 حالة اصابة مسجلة في البلد الى الحين وتعافى 2897 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 54 مصابا ويستمر علاج 1617 مصاب حاليا لدى مستشفيات ذات النظام الخاص وتقدر احوال 49 مصابا منهم حرجة و63 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 280663 فحص طبي.