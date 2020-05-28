إضائة رموز اسطنبول بألوان العلم الأذربيجاني

اسطنبول، 28 مايو، أذرتاج

بمناسبة 28 مايو - يوم الجمهورية اضيئت جسور "شهداء 15 يوليو" و"فاتح سلطان محمد" و"يافوز سلطان سليم" التي تربط قارتي اسطنبول وكذلك برج غلطة التاريخي بألوان العلم الأذربيجاني.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أن هذا الحدث الذي جرى يومي 27 و28 مايو نظم من قبل القنصلية العامة لأذربيجان في اسطنبول، بدعم من وزارة الخارجية التركية والمديرية العامة للطرق ومكتب والي اسطنبول.

وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة في تاريخه، تم تغطية برج غلطة بألوان علم البلد الأجنبي.