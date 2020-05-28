وزير الدفاع يحضر افتتاح المبنى الجديد للمستشفى السريري العام

باكو، 28 مايو، أذرتاج

يجري اتخاذ تدابير هادفة لتحسين الخدمة والظروف الاجتماعية والمعيشية لأفراد الجيش الأذربيجاني وتعزيز القاعدة المادية والتقنية للوحدات العسكرية وإنشاء البنية التحتية العسكرية الحديثة بفضل اهتمام ورعاية رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أقيم حفل افتتاح المبنى العلاجي الثالث للمستشفى السريري العام للقوات المسلحة استمراراً لأعمال البناء التي تتم في المؤسسات الطبية العسكرية.

أبلغ المكتب الصحفي بوزارة الدفاع لوكالة أذرتاج أن وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف وكبار المسؤولين بالوزارة حضروا الحدث واطلعوا على الظروف في الوحدة العلاجية التي وضعت حيز الاستغلال.

وأبلغ رئيس الإدارة الطبية العامة بوزارة الدفاع اللواء ناطق علييف الوزير بأن المساحة الإجمالية للوحدة العلاجية المكونة من ثلاثة طوابق وقبو واحد تبلغ 4 آلاف متر مربع. هناك غرف طب الأسنان وطب العيون والمعالجة باليد وأخذ عينات الدم والإنعاش والطبيب المناوب والأكسجين، والتطهير والتعقيم بالإضافة إلى غرف الخدمات والإدارية الأخرى والمختبر وغرفة الطعام وغرفة المرجل وغسيل الملابس وصالة الألعاب الرياضية لإعادة تأهيل المرضى.

وأفيد أنه تم توفير جميع الظروف لعلاج العسكريين في القسم المزود بالمعدات الطبية المصنوعة في الدول الرائدة في العالم.

بعد التعرف على الظروف التي تم خلقها في الوحدة العلاجية، أعطى وزير الدفاع التعليمات ذات الصلة لقيادة الإدارة الطبية العامة لزيادة تحسين الخدمات الطبية.