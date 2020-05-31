بشكيك، 31 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان بواقع 110 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل إلى 1772 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي في بشكيك أن 1170 مصاب تعافوا من المرض وترخصوا. أكد أن 217 مواطن قيرغيزي غادروا من مدينة يكاترينبورغ الروسية الى مدينة أوش برحلة مستأجرة مساء أمس. 16 منهم من الأطفال.

AZERTAG.AZ : عدد المتعافين من كوفيد 19 يصل الى 1170 شخص في قيرغيزستان

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