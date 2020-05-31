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    تشغيل سكة الحديد لعسكريي الناتو في ليتوانيا

    ٣١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٨]

    فيلنيوس، 31 مايو (أذرتاج).

    افتتحت في ليتوانيا نقطة سكة الحديد لخدمة قوات الناتو في البلد.

    افاد المراسل الخاص لاذرتاج ان سكة الحديد بطول كيلومتر واحد ستربط منطقة التدريبات في مدينة بابرادي في شرق البلد بمينائه البحري الوحيد كلايبيدا. عبر هذا الخط الجديد ستحضر آليات ومدرعات الجيش الأمريكي الى ميناء كلابيدا.

    قال السفير الأمريكي في ليتوانيا روبيرت قيلكرس ان سكة الحديد الجديدة تسهل تنقلات العسكريين الامريكان وعودتهم الى وطنهم، كذلك مجيئهم الى الجمهورية. أنا أثق في ان يعود الجيش الأمريكي الى ليتوانيا بشكل نشط.

    AZERTAG.AZ :تشغيل سكة الحديد لعسكريي الناتو في ليتوانيا
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