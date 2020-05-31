اول مسابقة رياضية بعد سماح مقر العمليات ينظمها اتحاد الدراجات الهوائية ولا اسم لها بعدُ تقويم الموسم منهار تماما ويحتاج إلى إعادة الترتيب

باكو، 31 مايو ، أذرتاج

اول مسابقة رياضية بعد سماح مقر العمليات لدى مجلس الوزراء سينظمها اتحاد الدراجات الهوائية الأذربيجاني في البلد.

قال برويز موسايف الناطق باسم الاتحاد لمراسل أذرتاج إن المسابقة تنظم إما في 6 واما في 7 يونيو.

واكد الناطق باسم الاتحاد على إمكانية تنظيم المسابقة لدى حلبة الدراجات الهوائية الجمهورية مفيدا أن تنظيم المسابقة على الحلبة او على الطريق السريع سيتضح غدا ومن الممكن تنظيمها في كلاهما ولكنه من الحتم أن تنظم نهاية الأسبوع. والغرض الرئيس يعود إلى أن نفصح كيفية تدرب وتمرن الرياضيين في ظروف منزلية خلال فترة الحجر الصحي. وقد زودناهم بالدراجات وسائر الأجهزة والمستلزمات لكي يحتفظوا على صورهم واحوالهم الرياضية في ظروف منزلية.

وأضاف مسؤول الاتحاد أن المسابقة لا اسم لها بعدُ مفيدا أنها يمكن أن تسمى بكأس باكو او كأس الاتحاد واكد أن المسابقات في يونيو مهمة للغاية لان المسابقات الدولية تستأنف ابتداء من 1 يوليو وبالتالي يتطلع الاتحاد إلى تنظيم مسابقات اكثر قدر الإمكان خلال الشهر كي يستعد الرياضيون لمسابقات دولية استعدادا اكثر.

وقال موسايف إن الاتحاد ينظم اجتماعا عاما مع طواقم المدربين في 1 يونيو بشأن تقويم الموسم مشيرا إلى أن تقويم الموسم مدمر تماما ويحتاج إلى إعادة الترتيب.

يذكر أن مقر العمليات سمح لتنظيم مسابقات رياضية تحت الهواء الطلق ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 31 مايو وكان على الاتحاد أن ينظم اول مسابقة داخلية فترة 7-8 مارس 2020م ولكنها باتت مؤجلة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.