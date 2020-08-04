وزارة الدفاع تكشف عن حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية

باكو، 4 أغسطس، أذرتاج

نشرت وزارة الدفاع بيانا حول حجم التبرعات لصندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية لأول أغسطس آب المستهل.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن حجم الأموال المجموعة في صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية بلغ لأول أغسطس الحالي 112 مليون و 759 ألف و 65ر464 مانات و 213 ألف و 88ر577 دولار أمريكي و 18 الفا و 341 يورو و 5000.0 روبل روسي.

ويذكر أن صندوق دعم القوات المسلحة الأذربيجانية أسس بناء على مرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر في 17 أغسطس سنة 2002 الذي ينص على أن الصندوق يتمول على حساب تبرعات عن طوع مــن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الناشطة على أراضي الجمهورية والعائدات السائرة غير المحظورة شرعا.

ويهدف هذا الصندوق إلى تطوير القوات المسلحة الأذربيجانية بالشكل اللازم وتقوية القاعدة المادية والفنية لها، وتمويل الأنشطة الاجتماعية اللازمة.