عباس موسوي: ممر النقل بين الشمال والجنوب سيعطي دفعة لتنمية العلاقات التجارية بين إيران وأذربيجان

طهران، 4 أغسطس، أذرتاج

سيعزز ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب التجارة بين إيران وأذربيجان وآسيا الوسطى.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن هذا البيان جاء في تصربح أدلى به سفير إيران المعين حديثاً في اذربيجان سيد عباس موسوي لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأشار الدبلوماسي إلى ضرورة تسريع بناء محطة الشحن في أستارا (إيران). جرت مفاوضات مع الجانب الأذربيجاني وتم التوصل إلى اتفاق. يجب أن تعمل الهياكل الإيرانية ذات الصلة المشاركة في هذا العمل لضمان بناء المحطة وجاهزيتها في أقرب وقت ممكن. تعتبر أستارا مدينة مهمة لأنها توجد فيها على السكك الحديدية والطرق السريعة والطرق البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء السكة الحديدية في الجزء الرئيسي من ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب قيد التنفيذ. ستدخل البضائع المصدرة من دول جنوب شرق آسيا إلى أوروبا عبر ميناء جباهار الإيراني على ساحل المحيط الهندي. ومن هنا سيتم نقلها إلى روسيا وأوروبا عبر خط سكة حديد قزوين - رشت - أستارا (إيران) - أستارا (أذربيجان). في الوقت الحاضر، تم تشغيل قسم قزوين- رشت من الطريق والعمل جار في قسم رشت- أستارا (إيران).

كما تم بناء خط للسكك الحديدية بين مدينتي أستارا الأذربيجانية والإيرانية. في الوقت الحاضر، تتم عمليات الاستيراد والتصدير بين إيران وروسيا بهذه الطريقة. بعد تشغيل سكك الحديد من رشت إلى أستارا سيتم تحسين خط سكة الحديد للممر بالكامل.

من الجدير بالذكر أن ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ودول الخليج سيطور أيضاً علاقات تجارية مع أوروبا. يستلزم نقل البضائع عبر أستارا بناء محطة الشحن هنا. العمل جار في هذا النحو.