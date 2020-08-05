وزارة الخارجية: انتهى الجزء الأول من الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبد اللاييفا على سؤال إعلامي حول أعمال الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وباء فيروس كورونا (COVID-19) المنعقدة بمبادرة من الرئيس إلهام علييف.

وقالت ليلى عبد اللاييفا في هذا الصدد: "تنعقد الجلسة الخاصة التي افتتحت رسمياً في 10 يوليو على شكل جزئين، مثل جميع الدورات الأخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تم انهاء الجزء من القرارات التنفيذية في 21 يوليو. ضمن هذا الجزء، تم اعتماد القرارات الستة التالية للجمعية العامة من خلال إجراء الصمت وتم نشرها كوثائق رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة:

- قرار بخصوص انتخاب تيجاني محمد بندي، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، رئيساً للدورة الخاصة ؛

- قرار بخصوص انتخاب نواب رئيس الدورة الاستثنائية؛

- قرار بخصوص انتخاب رؤساء اللجان الرئيسية للدورة الاستثنائية؛

- قرار بخصوص إقرار جدول أعمال الدورة الاستثنائية ؛

- قرار بخصوص الموافقة على تشكيل لجنة الصلاحيات للدورة الاستثنائية.

- قرار بمراعاة قائمة الدول التي لم تدفع رسوم العضوية وبالتالي محرومة من حق التصويت وفقاً للمادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استمرار تفشي الوباء تتخذ بالصمت وليس بالتصويت. وفقاً للإجراء ذي الصلة، يتم توزيع مسودات القرارات على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمدة 72 ساعة ويتم اعتمادها بحلول نهاية هذه الفترة في حالة عدم وجود دولة محتجة.

بسبب القيود المفروضة في مقر الأمم المتحدة بسبب وباء الفيروس التاجي، لا يمكن حالياً عقد اجتماعات رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة فعلية لوفود من العواصم. في هذا الصدد، ستُعقد الدورة العادية للجمعية العامة في سبتمبر في شكل مختلط لأول مرة في التاريخ، أي اعتماداً على اختيار الدول، إما من خلال نداءات الفيديو المسجلة مسبقاً لرؤساء الوفود أو مع الحضور الفعلي لبعثاتهم الدائمة لدى الأمم المتحدة.

وبسبب الوضع الحالي للوباء، ستعقد مناقشات الدورة الاستثنائية للجمعية العامة التي بدأت في 10 يوليو في شكل مختلف عن الدورات الاستثنائية السابقة. في هذا الصدد، تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حالياً سبل عقد الجلسة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في شكل مؤتمر فيديو. بعد التوصل إلى الاتفاقية ذات الصلة، سيتم تحديد المواعيد المحددة للمناقشات العامة.