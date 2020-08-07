نشرة "نيوزماكس" الأمريكية تكتب عن عدوان أرمينيا على أذربيجان

واشنطن، 7 أغسطس، أذرتاج

نشر سفير أذربيجان لدى الولايات المتحدة الامريكية إلين سليمانوف مقالاً في نشرة نيوزماكس (Newsmax) لهذا البلد حول عدوان أرمينيا على بلدنا وتحقيق الشرطة الأمريكية في القضية الجنائية ضد الأرمن الراديكاليين في الاتهام بالكراهية.

يشير المؤلف إلى أن العدوان العسكري المتتالي لأرمينيا على أذربيجان في يوليو حدث في ذروة عدوى الفيروس التاجي وفي وقت ترتكز فيه العديد من الدول على صحة وسلامة مواطنيها. على الرغم من أزمة فيروس كورونا في أرمينيا، إلا أن ذلك لم يمنعها من شن هجوم على أذربيجان على طول حدود الدولة في اتجاه مقاطعة توفوز.

يكشف وقوع الهجوم الأرمني على بعد مئات الأميال شمال خط التماس في الأراضي الأذربيجانية المحتلة عن النوايا الكامنة وراء العدوان الأخير بوضوح.

لا يزال النزاع الأرمني الأذربيجاني الذي لا تزال عالقة يشكل تهديداً رئيسياً للسلام والأمن في منطقة أوراسيا الكبرى. تسبب الاحتلال والتطهير العرقي لـ 20% من الأراضي الأذربيجانية المعترف بها دولياً من قبل أرمينيا في أزمة إنسانية حادة من خلال التهجير القسري لمليون شخص. بعد ثلاثين عاماً مضت عن الاحتلال، لا يزال النازحون الاذربيجانيون يعيشون في المنفى وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.

على الرغم من قرارات مجلس الأمن الأربعة والعديد من الوثائق الدولية الأخرى التي تدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الأرمينية المعتدية، تتجاهل أرمينيا مبادئ القانون الدولي وجهود مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا برئاسة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية للتفاوض.

في الواقع تنتهك الإجراءات والبيانات الأخيرة لأرمينيا بشكل واضح صيغة المفاوضات الحالية وتقوض الآفاق الحقيقية لعملية السلام.

وأشار السفير إيلين سليمانوف إلى أنه على الرغم من استقلالها الرسمي، لم تحصل أرمينيا على السيادة الكاملة نتيجة للصراعات المستمرة مع الدول المجاورة والتبعية الأجنبية.

ليست لأرمينيا اليوم قيمة استراتيجية وهي واحدة من آخر بقايا الاتحاد السوفياتي السابق غير قادرة على اتخاذ خطوات نحو التكامل والتنمية. يواجه المجتمع الأرمني أيضاً تحديات مثل معاداة السامية والتعاون مع النازيين والعلاقات مع الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

تم تصنيف أرمينيا التي تتمتع بمستوى مرتفع من الهجرة، مؤخراً على أنها أكثر دول العالم غضباً. يتجلى هذا الغضب في بعض الحالات خارج حدود البلاد.

في الأيام الأخيرة، بدأت شرطة لوس أنجلوس تحقيقاً جنائيًا في هجوم عنيف على مجموعة صغيرة من الأذربيجانيين من قبل متطرفين أرمن خلال مسيرة احتجاجية سلمية أمام القنصلية العامة الأذربيجانية في لوس أنجلوس.

تظهر نظرة على الخريطة أن عواقب النهج العسكري غير المسئول لأرمينيا أوسع بكثير.

تعتبر منطقة جنوب القوقاز المكونة من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم. على سبيل المثال، أذربيجان هي الدولة الوحيدة في العالم المجاورة لروسيا وإيران، فضلاً عن كونها صديقة وشريكة مهمة لإسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أذربيجان هي رابط لا يقدر بثمن بين أوروبا وآسيا والعاصمة باكو هي نقطة الانطلاق لخط أنابيب النفط باكو - تبيليسي - جيهان وهو خط أنابيب النفط الذي يوفر 40 % من إمدادات النفط السنوية لإسرائيل وقد ظهر مرة في فيلم جيمس بوند "الدنيا لم تسع".

كما يبدأ بالقرب من باكو ممر الغاز الجنوبي الذي يربط ست دول وهي أذربيجان وجورجيا وتركيا واليونان وألبانيا وإيطاليا. تمر خطوط الأنابيب هذه، بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية التي تربط آسيا بأوروبا وممر طيران سلاح الجو التابع لحلف الناتو إلى أفغانستان بالقرب من المنطقة التي تعرضت للهجوم من قبل أرمينيا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن أرمينيا التي لا تساهم في التنمية والتعاون تحاول مرة أخرى إبقاء نفسها على جدول الأعمال، مما يشكل تهديداً للبنية التحتية للطاقة العالمية والأمن الإقليمي. تهاجم القوات الأرمينية منطقة تبعد 15 ميلاً عن ممر الغاز الجنوبي قبل بضعة أشهر من بدء إطلاقه.

هاجمت أرمينيا المنطقة التي استبدلت فيها وحدات الجيش الأذربيجاني بقوات حرس الحدود على طول الحدود وقصفت منازل المدنيين وأوقعت إصابات.

كانت أرمينيا التي هاجمت على طول حدود الدولة بعيداً عن خط المواجهة في قراباغ المحتلة تعتمد على دعم منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ومع ذلك، فشلت محاولة أرمينيا لتوسيع نطاق الصراع ورفضت منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلب أرمينيا للحصول على الدعم، حيث كان من الواضح من بدأ الأعمال العدائية.

إذا استجابت القيادة الأرمينية لنداءات وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو لإجراء محادثات سلام جوهرية وانخرطت في محادثات هادفة مع أذربيجان فسيضمن ذلك مستقبلاً أكثر إشراقاً للشعب الأرميني وسلاماً دائماً في منطقة جنوب القوقاز بأكملها. على العكس من ذلك، أظهرت أرمينيا نفسها مرة أخرى كقوة مدمرة تهدد عناصر مهمة في بنية الازدهار والأمن في المنطقة.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي لممثلي المجتمع الدولي مساعدة الشعب الأرميني من خلال التوضيح للمسئولين في يريفان أن مكاسب السلام غنية وأن عواقب العدوان تتزايد.

مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج