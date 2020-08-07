أولمبياد الشطرنج العالمي: يتنافس 50 فريقاً آخر

باكو، 7 أغسطس، ليلى قربانوفا، أذرتاج

يصبح أولمبياد الشطرنج العالمي الذي يقام عبر الإنترنت لأول مرة، تدريجياً جزءاً لا يتجزأ من حياة الشطرنج. في عطلة نهاية الأسبوع الثالث على التوالي، يبدأ اللاعبون من جميع أنحاء العالم بالمنافسة على ألواح الشطرنج وفي مساء يوم الأحد يحدد الفائزون في المجموعات. بعد ذلك، ستعلن أسماء الفرق التي ستتنافس في مجموعات حسب نتيجة قرعة الجولة التالية.

تفيد أذرتاج أن الألعاب في المجموعة التالية أي المجموعة الثالثة من الأولمبياد ستبدأ في 7 أغسطس. من بين الفرق الخمسين التي ستتنافس في هذه المرحلة هناك 15 فريقاً من اللاعبين كبار السن. ستبدأ مباريات في المجموعة الأولى. وقد تسمى هذه المجموعة أيضا ب"طاقم آسيا". لأن ستة فرق من العشرة تمثل هذه القارة من العالم. تعد سنغافورة أقوى فريق في آسيا. وأنه المرشح الأوفر حظاً في المجموعة الأولى إلى جانب موناكو وألبانيا. سيواجه المنافسان المحتملان وهما سنغافورة وموناكو بعضهما البعض في الجولة الأولى وستكون هذه المباراة في قلب يوم الافتتاح. كلا الفريقين لديهما أساتذة في الشطرنج. سيكون من الممتع مشاهدة مباريات لاعبي موناكو الأستاذ الكبير إيغور يفيموف وكذلك فيورينا بيريزوفسكايا التي كانت ذات يوم أصغر مشاركة سناً في أولمبياد الشطرنج. أما بالنسبة للفرق المشاركة في المراحل السابقة فيبدو أن سوريا لديها أفضل الفرصة.

في المجموعة B ستجتمع فرق تمثل قارات مختلفة من جميع أنحاء العالم. ويبدو أن فريقين أوروبيين هما البرتغال واسكتلندا هما المرشحان المفضلان في المجموعة. يعد خوسيه فرانسيسكو فيغا المصنف 2369 في اللعبة السريعة أحد لاعبي الشطرنج المحتملين على لوحة الشباب البرتغالي ومن المفترض أن يكسب الكثير من النقاط لفريقه.

ستلعب الأستاذة الوحيدة في الشطرنج في المجموعة كيتيفان أراهاميا غرانت في لوحة السيدات. يجب ألا ننسى نيجيريا في هذا القسم وكذلك أنغولا التي أثبتت قوتها في الدرجة الرابعة.

يمكن اعتبار المجموعة C واحدة من أكثر المجموعات غموضاً. لذلك، على الرغم من أن بلجيكا هي المرشح الأوفر حظاً في التصنيف العالمي، إلا أنه لا توجد لاعبات رفيعات المستوى في الفريق من شأنه ضمان الانتقال إلى الدرجة الثانية. لدى الأردن طاقم عمل أكثر توازناً ولديه كل الفرص للتقدم إلى المرحلة التالية.

بشكل عام، في المجموعة C لدى أي فريق فرصة ليكون ضمن الثلاثة الأوائل. يمكن لهذه الفرق، بما في ذلك مدغشقر والعراق ولبنان أن تتنافس بنجاح في البطولات المؤهلة. وعقب مأساة لبنان الثلاثاء سيرتفع عدد مشجعي هذا الفريق.

بعد ذلك، تعتبر المجموعة D أقوى مجموعة في الدرجة الثالثة. يمكن لخمسة من الفرق العشرة المتنافسة في هذه المجموعة التنافس في الدرجة الثانية. ومع ذلك، في هذه المرحلة سيتم استبعاد اثنين منها من المجموعة. من غير المرجح أن تكون الدنمارك واحدة منها. في الواقع، يتمتع هذا الفريق مع أساتذة الشطرنج الكبار بتقييم 2500+ بفرصة جيدة للفوز بالمركز الأول.

بالإضافة إلى الدنمارك، تضم الفرق الأربعة المتبقية أساتذة أقوياء من تشيلي وفنزويلا وبوليفيا وأوروغواي. يمكن لفنزويلا أن تفوز بفريق أكثر توازناً. سيتنافس 10 من كبار الأساتذة في هذه المجموعة، مما يؤكد أن الألعاب ستقام على مستوى عالٍ جدًا.

وتضم المجموعة أيضا فريقين أفريقيين هما موزمبيق وموريتانيا. ستكون معجزة حقيقية إذا تمكنت هذه الفرق، التي تأهلت من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة، من إثبات نفسها في مثل هذه المجموعة القوية.

أخيراً، الفرق في المجموعة E قادرة على المنافسة بالتساوي وفقاً لمتوسط الترتيب.

لا يوجد غرباء في هذه المجموعة، حتى هندوراس ونيكاراغوا وسورينام التي تأهلت لهذه المرحلة من الدرجة الرابعة، أعدت فرقاً جاهزة لمثل هذه المنافسة.

مما لا شك فيه أن المكسيك تبدو أقوى قليلاً من الفرق الأخرى. وفقًا للتصنيفات، ستكون كوستاريكا وغواتيمالا منافسين رئيسيين للمكسيك، ولكن كما في المجموعة C ينبغي الا يعتبر وصول أي فريق إلى المراكز الثلاثة الأولى مفاجأة.

وتستمر مباريات الدرجة الثالثة حتى 9 أغسطس.

وشارك في البطولة ما مجموعه 163 فريقاً. سيتنافس المنتخب الأذربيجاني، أحد أقوى الفرق في الأولمبياد في الدرجة الأولى يوم 21 أغسطس. ويمثل بلدنا في هذه المسابقة المرموقة شهريار محمدياروف وتيمور رجبوف وكوناي محمد زاده وكولنار محمدوفا ووقار أسدلي وهانم بالاكاييفا. وتضم قائمة اللاعبين الاحتياطيين رؤوف محمدوف وقدير حسينوف وتوركان محمدياروفا وعلويه فتح علييفا وأيدين سليمانلي وجوهر بيدولاييفا. قائدا فريقنا هما ايلتاج سفرلي ورحيم قاسموف.

ستستمر الألعاب الأولمبية حتى 30 أغسطس.