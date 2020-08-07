ارتفاع الانتاج الزراعي في زاقاتالا 8ر18 في المائة خلال النصف الاول من العام

زاقاتالا، 7 أغسطس، أذرتاج

بلغ الحجم العام من الانتاج في مجالات الاقتصاد الرئيسية في محافظة زاقاتالا خلال النصف الاول من العام الحالي 176 مليون و48 الف مانات. وشهدت فترة الستة اشهر في المحافظة انتاج المنتجات الصناعية البالغة قيمتها 88 مليونا و8ر956 الف مانات والمنتجات الزراعية بقيمة 48 مليونا و7ر822 الف مانات مع تنفيذ اعمال البناء والانشاء البالغ حجمها 8 ملايين و2ر252 الف مانات. وارتفع الانتاج الزراعي خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 8ر18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان ادارة احصاءات محافظة زاقاتالا أن المحافظة فتحت فيها خلال النصف الاول من العام 894 فرصة عمل جديدة منها 854 فرصة عمل دائمة. وفتحت 57 فرصة عمل لدى المؤسسات والمنظمات الموجودة و18 فرصة عمل لدى المؤسسات والمنظمات جديدة التأسيس و779 فرصة عمل من جانب الاشخاص الطبيعية. كما فتجت 40 فرصة عمل جديدة خلال الستة اشهر لدى اعمال الترميم والصلاح والفعاليات الموسمية وسائر التدابير والمناشط.