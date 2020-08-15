مناقشة آفاق العلاقات بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي

باكو، 14 أغسطس (أذرتاج).

التقى نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف بالمبعوث الاوروبي في البلد كيستوتيس يانكاوسكاس في 14 أغسطس.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان شاهين مصطفايف قال ان تطوير التعاون بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي من الاولويات الرئيسية لسياسة الخارجية لأذربيجان.

اشير في اللقاء الى تطور العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، لاسيما في الطاقة والاستثمار والتجارة مع الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلدنا. تنفذ في أذربيجان التعاون المثمر في اطار البرامج والمشاريع المختلفة مع الاتحاد الاوروبي. في هذا السياق اقترح اجراء تبادل المعلومات والخبرة لجلب خبراء الاتحاد الاوروبي في مجال توفير الاستفادة المثمرة من الموارد المائية وتحسين ادارة المياه.

كذلك نوقشت في اللقاء العديد من المسائل المطروحة في اجندة التعاون بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي، بما فيها استمرار المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة الجديدة وآفاق العلاقات.