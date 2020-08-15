  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مناقشة آفاق العلاقات بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي

    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٠]

    باكو، 14 أغسطس (أذرتاج).

    التقى نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفايف بالمبعوث الاوروبي في البلد كيستوتيس يانكاوسكاس في 14 أغسطس.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان شاهين مصطفايف قال ان تطوير التعاون بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي من الاولويات الرئيسية لسياسة الخارجية لأذربيجان.

    اشير في اللقاء الى تطور العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، لاسيما في الطاقة والاستثمار والتجارة مع الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلدنا. تنفذ في أذربيجان التعاون المثمر في اطار البرامج والمشاريع المختلفة مع الاتحاد الاوروبي. في هذا السياق اقترح اجراء تبادل المعلومات والخبرة لجلب خبراء الاتحاد الاوروبي في مجال توفير الاستفادة المثمرة من الموارد المائية وتحسين ادارة المياه.

    كذلك نوقشت في اللقاء العديد من المسائل المطروحة في اجندة التعاون بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي، بما فيها استمرار المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة الجديدة وآفاق العلاقات.

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق العلاقات بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.٠٨.٢٠٢٠ [٠٠:٤٤]
    البيان المشترك لوزارة الخارجية و شركة "أذركوسموس" حول الأنشطة غير المشروعة لأرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [٢٠:٠٥‎]
    وكالة "نون" العراقي تنشر بيانا للسفارة الاذربيجانية عن تدمير وإهانة آثار الهوية الدينية الإسلامية من قبل الاحتلال الارميني
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٤]
    اعتباراً من 18 أغسطس، سيسمح بتقديم الخدمات في الهواء الطلق في مؤسسات الطعام العامة
    ١٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
    حكمت حاجييف: يجري العمل لتخفيف الحجر الصحي مع تقييم الوضع الوبائي الحالي في البلد
    مناقشة آفاق العلاقات بين اذربيجان والاتحاد الاوروبي