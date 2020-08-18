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    نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 7 أشهر

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    نقل 17 مليارا و833.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو للعام الجاري وزاد بنسبة 11.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 38.9 في المائة من الغاز تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- أرضروم وتم تصدير 6 مليارات و944.6 مليون متر مكعب من الغاز بذلك الخط.

    AZERTAG.AZ :نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية خلال 7 أشهر
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