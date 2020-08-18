نقل 16.7 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم نقل 20 مليونا و997.2 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي.
وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.8 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 16 مليونا و745.3 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.
وكذلك، تم نقل مليونين و418.8 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
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