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    اقتصاد


    نقل 16.7 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم نقل 20 مليونا و997.2 ألف طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية بأذربيجان خلال أشهر يناير – يوليو من العام الحالي.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن 79.8 في المائة من هذا الحجم تم نقله بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان وتم تصدير 16 مليونا و745.3 ألف طن من البترول من باكو بهذا الخط خلال نفس الفترة.

    وكذلك، تم نقل مليونين و418.8 ألف طن من نفط الترانزيت بخط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

    AZERTAG.AZ :نقل 16.7 مليون طن من البترول بخط أنابيب النفط الرئيسية
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