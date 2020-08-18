إنتاج 15.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج 20 مليونا و632.4 ألف طن من البترول و22 مليارا و246.4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في أذربيجان خلال أشهر يناير - يوليو من العام الجاري. تم شراء 15 مليارا و897.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذا الحجم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن القيمة العامة للإنتاج في صناعة التعدين خلال 7 أشهر بلغت 13.1 مليار مانات.

انخفض إنتاج النفط في البلد بنسبة 4.5 في المائة.