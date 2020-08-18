حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
تم تصدير 9.3 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في النصف الأول من هذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي" ان حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي وصل إلى 51.1 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.
استمر نقل النفط والغاز من حقلي "آذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز" إلى محطة سنغاتشال عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر لمدة نصف عام.
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