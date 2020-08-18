نائب الرئيس الإيراني: مساعي للمزيد من تعميق وتعزيز العلاقات بين ايران وأذربيجان

باكو، 18 أغسطس (أذرتاج).

تستمر المساعي للمزيد من تعميق وتعزيز العلاقات بين ايران وأذربيجان. تتحرك طهران الرسمية على أساس السياسة والمفهوم المعين لتطوير العلاقات مع الجوار.

أفادت اذرتاج نقلا عن السفارة الإيرانية في جمهورية أذربيجان ان هذه الكلمات قالها نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة البرامج والميزانية محمد باقر نوبخت.

قال نوبخت في حديثه مع الصحفيين اثناء زيارته الى اردبيل في 17 أغسطس ان أذربيجان احدى البلدان المجاورة التي تملك أنسب العلاقات مع إيران. تستمر المساعي للنهوض بهذه العلاقات الى مستوى اعمق واقوى ليتقدم البلدان الصديقان والمجاوران معا نحو الأهداف المشتركة. وقفت ايران وأذربيجان دائما الى جانب بعضهما البعض لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بينهما. تتخذ حاليا خطوات مشتركة لتعزيز هذه العلاقات. نأمل في ان نرى في اقرب وقت ممكن ثمرة هذه الجهود.

تستمر مشاريع مشتركة كانشاء منطقة صناعية مشتركة وربط سكة الحديد وبناء مرفأ الشحن في ولاية اردبيل المجاورة لجمهورية أذربيجان. نثق في إسهامها بعد تشغيلها في تعزيز علاقاتنا. ان تحقيق المشاريع المشتركة جزء من التزامات الحكومة الإيرانية لتعزيز العلاقات مع البلدان المجاورة. نثق في ان تتسبب هذه العلاقات في تطوير اكثر لكلا البلدين في السنوات اللاحقة، حسبما أضاف محمد باقر نوبخت.