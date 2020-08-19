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    مناقشة قضايا التعاون بين اذربيجان ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٣٧]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    قدم سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة ندرلاند وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الواقعة في لاهاي فكرت أخوندوف أوراق اعتماده إلى مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس في 18 أغسطس.

    بعد تقديم أوراق الاعتماد، تبادل الجانبان وجهات النظر حول العلاقات بين أذربيجان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومشاريع المنظمة الحالية والصناعة الكيماوية في أذربيجان وقضايا نزع السلاح، وكذلك رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

    وأشار أرياس إلى نشاط أذربيجان التي كانت عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2017-2019، وكذلك حالياً تترأس مجموعة "عدم الانحياز والصين" لدى المنظمة وشدد على دعمه لأذربيجان كدولة رئيسة.

    أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الحالي للتعاون بين أذربيجان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعن أملهما في زيادة تكثيف التعاون في المستقبل.

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