  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الخارجية: أذربيجان تدعم كل خطوات تركيا الهادفة الى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٨]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    ردا على أسئلة وسائل الاعلام عن نشاط تركيا في شرقي المتوسط وتصريح أدلت به وزارة الخارجية الارمينية بهذا الخصوص، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا ان الجانب الاذربيجاني يدعم دعما قاطعا كل خطوات تركيا الشقيقة التي لعبت دورا مهما في تطوير وتنمية منطقة البحر المتوسط على مدى التاريخ، التي تتخذها بناء على القانون الدولي وتهدف الى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وتعرب عن أملها في التسوية الوشيكة للتوتر الموجود.

    في هذا السياق، يجب ادانة محاولات الأطراف الثالثة بشدة، التي تنتهز الفرصة لإبراز عدائها وموقفها المغرضة ضد دول المنطقة. ان موقف الجانب الأرميني وتصريحاته التي تحتوي على اتهامات غير مبررة ضد تركيا مرفوضة ويجب استنكارها باعتبارها محاولة استغلال الوضع الحساس السائد في حوض البحر المتوسط لأغراضه السياسية الضيقة.

    AZERTAG.AZ :الخارجية: أذربيجان تدعم كل خطوات تركيا الهادفة الى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
    مركز نظامي الكنجوي الدولي يوسع علاقاته الدولية
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]
    مركز نظامي الكنجوي الدولي يوسع علاقاته الدولية
    ١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
    الرؤساء المشاركون لمركز نظامي كنجوي الدولي يناشدون قادة مجموعة العشرين
    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
    نائب الرئيس الإيراني: مساعي للمزيد من تعميق وتعزيز العلاقات بين ايران وأذربيجان
    الخارجية: أذربيجان تدعم كل خطوات تركيا الهادفة الى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة