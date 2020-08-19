الخارجية: أذربيجان تدعم كل خطوات تركيا الهادفة الى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

ردا على أسئلة وسائل الاعلام عن نشاط تركيا في شرقي المتوسط وتصريح أدلت به وزارة الخارجية الارمينية بهذا الخصوص، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا ان الجانب الاذربيجاني يدعم دعما قاطعا كل خطوات تركيا الشقيقة التي لعبت دورا مهما في تطوير وتنمية منطقة البحر المتوسط على مدى التاريخ، التي تتخذها بناء على القانون الدولي وتهدف الى ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وتعرب عن أملها في التسوية الوشيكة للتوتر الموجود.

في هذا السياق، يجب ادانة محاولات الأطراف الثالثة بشدة، التي تنتهز الفرصة لإبراز عدائها وموقفها المغرضة ضد دول المنطقة. ان موقف الجانب الأرميني وتصريحاته التي تحتوي على اتهامات غير مبررة ضد تركيا مرفوضة ويجب استنكارها باعتبارها محاولة استغلال الوضع الحساس السائد في حوض البحر المتوسط لأغراضه السياسية الضيقة.