مناقشة فرص التعاون التجاري بين أذربيجان ومدينة ونتشو الصينية

بكين، 21 أغسطس، أذرتاج

التقى الممثل التجاري الأذربيجاني في الصين تيمور نادر أوغلو مع عمدة مدينة ونتشو التي تعتبر من المدن الكبرى في البلد ياو غاويوان والمسؤولين الآخرين لمناقشة فرص التعاون بين أذربيجان و ونتشو في التجارة والاستثمار.

وفي حديثه عن العلاقات الودية بين الصين وأذربيجان قال عمدة المدينة ياو غاويوان إن أذربيجان كانت من أوائل الدول التي دعمت مبادرة "حزام واحد، طريق واحد". وسلط الضوء على لقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2019 في إطار منتدى التعاون الدولي الثاني تحت عنوان "حزام واحد، طريق واحد" الجاري في بكين.

وأشار ياو غاويوان إلى أنه على الرغم من الوباء، إلا أن حجم التجارة بين أذربيجان وونتشو زاد بنسبة 7.9 % في هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأشار العمدة إلى إمكانية زيادة التعاون بين الجانبين في التجارة والاستثمار وطرح مقترحات ذات صلة.

تحدث الممثل التجاري تيمور نادر أوغلو عن دور أذربيجان في تنفيذ مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" مشدداً على أهمية مشروع سكة حديد باكو- تبيليسي- قارس في النقل بين الصين وأوروبا ومساهمته في مبادرة "حزام واحد، طريق واحد". وقال الممثل التجاري إن الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية لأذربيجان خلقا مناخاً استثمارياً مواتياً للمستثمرين الأجانب. وأعرب عن أمله في أن تجتذب ونتشو المزيد من الاستثمارات في القطاع غير النفطي لأذربيجان وقال إن البلاد مهتمة بزيادة الصادرات من المنتجات الغذائية والزراعية عالية الجودة إلى ونتشو.

وأشير في الاجتماع إلى أنه نتيجة لآليات الدعم العاجلة التي تنفذها الحكومة الأذربيجانية للقضاء على عواقب وباء COVID-19، تم تحديد المجالات ذات الأولوية في اقتصاد البلاد. ويخلق هذا فرصاً جديدة للشركات الصينية ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في أذربيجان.

كما تم عقد لقاء مع ادارة شركة Wencou Nisin التي ترغب في الاستثمار في اذربيجان.

من الجدير بالذكر أن مدينة ونتشو التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 9 ملايين نسمة والواقعة في مقاطعة جيجيان الصينية كانت في طليعة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بنشاط القطاع الخاص. تعد ونتشو مسقط رأس للقطاع الخاص في الاقتصاد الصيني وأنها تقبل كنموذج في هذا القطاع. يوجد في ونتشو العديد من المناطق الصناعية مع ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 100 مليار دولار.