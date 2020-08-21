الجمارك تكشف حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الـ7 أشهر
AzerTAg.az
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
باكو، 21 أغسطس / آب، (أذرتاج)
استورد 8.4 ألف طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – يوليو من هذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المستورد إلى البلد 34 مليون دولار.
يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 7.4 ألف طن بقيمة 28.7 مليون دولار.
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