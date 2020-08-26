البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ27 أغسطس
AzerTAg.az
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
باكو، 26 أغسطس / آب، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 27 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥١]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤١]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠١]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٧]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:١٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٥٩]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٢١]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٣٣]
١٩.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]
٢١.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٧]
٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٣]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
٢٦.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥٧]
٢٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤١]
٢٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك