وزير الخارجية الاذربيجاني: على المجتمع الدولي أن يدين كل الأفعال والتصريحات المضرة بعملية المحادثات

موسكو، 26 أغسطس، اذرتاج

اريد التأكيد على الموقف البناء لأذربيجان في عملية المحادثات في تسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان قراباغ الجبلية. تواصل أذربيجان مشاركتها في عملية المحادثات رغم استمرار احتلال 20 في المائة من أراضيها منذ ما يقرب من 30 عاما.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

اكد الوزير الاذربيجاني ان بلاده تؤيد التسوية السياسية للنزاع مشيرا إلى وجود أسس قانونية كافية متعلقة بالنزاع. يجب ان تعتمد التسوية السلمية للنزاع على تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال وعودة اللاجئين والمشرَّدين الى ديارهم.

قال جيهون بايراموف ان المحادثات يجب ان تجرى بناء على الوثائق المتبناة من قبل المنظمات الدولية، قبل كل شيء، بناء على القرارات الأربعة الصادرة عن مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والوثائق المتبناة في السنوات الأخيرة من قبل غيرها من المنظمات الدولية. من هذه الوجهة نؤيد استمرار عملية المحادثات، لكن يجب اجراء المحادثات في المسائل المعينة. يجب ان تكون عملية المحادثات حول المواضيع المحددة، لا محاكاة لهذه العملية. وينبغي للمجتمع الدولي، لا سيما الرؤساء المشاركين في مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي ان يدينوا كل الأفعال والتصريحات التي تضر بعملية المحادثات. ولاستمرار المحادثات في المواضيع المحددة يجب على المجتمع الدولي والبلدان التي ترأس مجتمعة مجموعة منسك ان تحث أرمينيا على ان تتخذ موقفا بناء فيها.