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    سياسة


    وسائل الاعلام العربية تبث مقالات عن نشاط النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 29 أغسطس، اذرتاج

    بثت وسائل الاعلام العربية مقالا عن نشاط النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا. نشرت المقالات استنادا على وكالة اذرتاج في "الدبلوماسي" المصرية و"المنارة" و"نبض" الكويتية و"نيروز" الأردنية (بقلم الكاتب الصحفي عمر العرموطي) وفي شبكة "طريق الحرير" الاخبارية للجزائر ( المدير العام ورئيس تحريرها الأستاذ عبد القادر خليل والمشرف العام الأكاديمي مروان سوداح) وغيرها من الصحف الإنجليزية والعربية أيضا.

    تسلط المقالات الضوء على نشاط السيدة مهربان علييفا في خدمة الشعب والوطن ودورها في تبليغ الثقافة والتاريخ الاذربيجاني في العالم وتعزيز الحوار بين الحضارات.

    AZERTAG.AZ :وسائل الاعلام العربية تبث مقالات عن نشاط النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني
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    وسائل الاعلام العربية تبث مقالات عن نشاط النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني وسائل الاعلام العربية تبث مقالات عن نشاط النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني