وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في موسكو

باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سيتوجه وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وفي منظمة شنغهاي للتعاون في 4 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الزيارة ستستمر حتى 6 سبتمبر.