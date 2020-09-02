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    وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في موسكو

    ٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيتوجه وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وفي منظمة شنغهاي للتعاون في 4 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الزيارة ستستمر حتى 6 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في موسكو
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