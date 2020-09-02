وزير الدفاع الأذربيجاني يحضر الاجتماع الدولي في موسكو
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سيتوجه وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف الى موسكو للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وفي منظمة شنغهاي للتعاون في 4 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الزيارة ستستمر حتى 6 سبتمبر.
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