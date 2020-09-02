باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير نيكولاوس بيبيريكوس فوق العادة مفوض اليونان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد اليوناني

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