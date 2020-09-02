الرئيس إلهام علييف: المشروعان المهمان اللذان نفذناهما بدعم من المؤسسات المالية اليابانية إسهام كبير في أمننا الطاقوي

باكو، 2 سبتمبر، اذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في حفل تسلم أوراق اعتماد السفير الياباني اليوم جونيجي وادا في 2 سبتمبر ان الجانب الاذربيجاني يبدي شكره للجانب الياباني على الدعم المالي للمشاريع المختلفة هنا. أضاف الرئيس: "بدعم مالي من البنوك اليابانية والمؤسسات المالية اليابانية، أنجزنا مشروعين مهمين في بنيتنا التحتية للطاقة – محطتين كهربائيتين ومحطات تجربية، و"شمال 1" و"شمال 2". طاقتهما الاجمالية حوالي 800 ميجاوات. بالتأكيد، هذا إسهام كبيرة في امننا الطاقوي."

كما قال الرئيس: "يسرنا عمل الشركات اليابانية هنا، كذلك نريد التعبير عن شكرنا على دعمكم التطوعي لمشاريع اجتماعية مختلفة. هذه المشاريع مرتبطة بالتعليم والبنية التحتية والتموين بالمياه في القرى المختلفة. نشيد بهذه الصداقة ولذلك أعرب عن شكري مجددا لحكومتكم. آمل في اننا سنعزز هذا التعاون الكثيف في السنوات القادمة".