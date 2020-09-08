"صناعة النحاس في لحج" - في عدسة أذرتاج

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

يتواصل التخصص ضمن الفن الذي بدأ في وقت مبكر جداً في صناعة النحاس التي هي مجال متطور للتعدين في أذربيجان، كما كان الحال في القرون الوسطى.

نظراً للطلب المتزايد للحياة الإقطاعية في القرون الوسطى، تطورت التقاليد القديمة في صناعة النحاس أكثر. خلال هذه الفترة، تمركز إنتاج النحاس في المدن الإقطاعية التي أصبحت مراكز للفنون والتجارة. كانت مدن تبريز وأردبيل ومراغة وبردعه وبيلقان ودربند وإسماعيلي وشماخي وشاكي وكنجه وباكو ونخجوان وغوبا وشوشا في القرون الوسطى تعتبر المراكز الرئيسية لإنتاج النحاس.

احتلت بلدة لحج لإسماعيلي في القرن التاسع عشر والتي كان فيها 52 متجراً للنحاس، مكاناً خاصاً في إنتاج منتجات النحاس وتتواصل في هذا التقليد اليوم. تم تنفيذ العمليات التكنولوجية في محلات النحاس في هذه البلدة التي تحظى باهتمام كبير من السياح لعدة قرون من بفضل أسلوب الصهر البسيط والطرق الساخن. يستخدم جميع أنواع أدوات الإمساك والقطع والتكسير والحفر والضغط والتمليس في متاجر النحاس وفقاً لمتطلبات عمليات الإنتاج.

في ديسمبر 2015، تم إدراج فن صناعة النحاس في لحج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو. تم إعداد ملف "لحج" للفن النحاسي تقديمه بدعم من رئيسة مؤسسة حيدر علييف وسفيرة النوايا الحسنة لليونسكو والإيسيسكو مهريبان علييفا بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والبعثة الدائمة لجمهورية أذربيجان لدى اليونسكو وخبراء في هذا المجال.

سيساهم إدراج صناعة النحاس في لحج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو في الحفاظ على هذا الفن ونقله إلى الأجيال القادمة، وكذلك في ضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لسكان لحج.

نقدم تقريراً مصوراً أعده مصور أذرتاج رومان إسماعيلوف من ورشة النحاسي من بلدة لحج نظر علييف المعروف بصناعاته اليدوية في أذربيجان، وكذلك في العديد من البلدان حول العالم.