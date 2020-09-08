وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للمجلس التركي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 8 سبتمبر الأمين العام لمجلس التعاون التركي بغداد امرييف والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث في اللقاء عن نشاط أذربيجان في مجلس التعاون التركي وزيادة عدد الدول الأعضاء في المنظمة ونتائج اجتماع القمة النهائية للمنظمة في باكو. كذلك اشير الى أهمية تعاون المجلس التركي مع المنظمات الدولية والإقليمية ومسألة صفة رسمية للمنظمة في المرافق الدولية.

أكد الوزير ان المجلس التركي يتخذ موقفا لا لبس فيه ومعتمد على قواعد القانون الدولي ومبادئه والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الاممي وعن المنظمات الأخرى بشأن سياسة أرمينيا العدوانية التي تهدد امن أذربيجان، وأعرب عن شكره للأمين العام على هذا.

من جانبه أشاد بغداد امرييف بمشاركة ودور أذربيجان في المجلس التركي. وصف اجتماع القمة الأخير للمجلس التركي بالمرحلة النوعية الجديدة في نشاط المنظمة، مشيرا الى بدء اتخاذ خطوات في تعزيز التعاون الوثيق والتكامل.

اجرى الطرفان اثناء اللقاء تبادل الآراء حول اجندة التعاون في المجالات الواسعة في اطار المجلس التركي وحول تنظيم اجتماع القمة القادم وسبل تطوير المنظمة في المستقبل.