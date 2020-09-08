حكمت حاجييف يلتقي بممثلي وسائل الإعلام الدولية في اسطنبول

إسطنبول، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر زيارة الوفد المرافق لحكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني، رئيس قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية الأذربيجانية الى تركيا.

التقى رئيس الوفد الأذربيجاني حكمت حاجييف بممثلي وسائل الإعلام الدولية في إسطنبول وأجرى مباحثات.

وكتب مساعد الرئيس على صفحته في "تويتر" عن الاجتماع: "لقد سررت بلقاء ممثلي وسائل الإعلام الدولية في اسطنبول واجراء حوار مفتوح معهم. أجرينا مناقشات مكثفة حول النزاع الأرمني الأذربيجاني والمسائل الإقليمية والدولية".

وانتهت الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام في 8 سبتمبر.

يذكر ان الهدف من الزيارة كان إنشاء منصة إعلامية مشتركة بين أذربيجان وتركيا وتبادل الأخبار والخبراء ووجهات النظر وكذلك توسيع معرفة البلدين عن كثب مع العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يضم الوفد كلا من رئيس قسم الاعلام لدى النائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان فرهات اميربايوف ورئيس هيئة إدارة وكالة انباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) اصلان اصلانوف ورئيس مجلس التلفزيون والراديو الوطني عصمت ستاروف ورئيس جمعية برامج تلفزيون وراديو الأذربيجانية روشن محمدوف، والمدير العام لشركة الإذاعة والتلفزيون الاجتماعي بالاكيشي قاصيموف.