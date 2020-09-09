مناقشة الاستفزاز الأرميني العسكري الأخير ضد أذربيجان في راديو كاليفورنيا

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

أطلع الصحفي الأمريكي راؤول كونتريراس، مؤلف الكتابين "القتل في الجبال: جرائم الحرب في خوجالي ونزاع قاره باغ الجبلية" و"اللوبي الأرمني والسياسة الخارجية الأمريكية" الصادرين في الولايات المتحدة الامريكية، الجمهورَ من المستمعين على الاستفزازات العسكرية الأخيرة التي ارتكبتها أرمينيا ضد أذربيجان وعمليات نقل الأسلحة من روسيا إلى أرمينيا والأنشطة الخبيثة للوبي الأرميني في الولايات المتحدة والفظائع التي ارتكبها الطشناق الأرمن المتطرفون ضد الأذربيجانيين في لوس أنجلوس في 12 يوليو وقضايا أخرى في نشرة سبتمبر من برنامجه الإذاعي “The Contreras Report” المذاع في الإذاعة الواقعة في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. أبلغت القنصلية العامة لأذربيجان في لوس أنجلوس وكالة أذرتاج عن هذا الحدث.

يشير مؤلف البرنامج إلى أن القوات المسلحة الأرمينية هاجمت في 12 يوليو بلدنا على الحدود الشمالية الغربية لأذربيجان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 عسكريين ومدني واحد وتدمير عدد من المناطق السكنية. ولفت راؤول كونتريراس الانتباه إلى المنطقة التي حدث فيها هذا الاستفزاز العسكري وقال إنه لم يحدث في الأراضي التي تحتلها أرمينيا، ولكن على الحدود الأذربيجانية الأرمنية البعيدة عن تلك الأراضي.

في حديثه عن تاريخ الدشناق الأرمن في الولايات المتحدة أوضح المؤلف أن ماضيهم متعاطف مع النازية، مؤكدًا أن هذه الأيديولوجية العنصرية مستمرة اليوم من قبل اللجنة الوطنية للأرمن الأمريكيين (ANCA) وجناح اللوبي الرئيسي للدشناق الأرمن. ويشير راؤول كونتريراس إلى أن اللجنة الوطنية للأرمن الأمريكيين تتمكن من الإمساك بزمام عدد من السياسيين الأمريكيين وتحاول من وقت لآخر التدخل في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بشأن أذربيجان.

في حديثه عن أحداث 12 يوليو، قال المؤلف إن العديد من أفراد جماعات الدشناق الأرمن هاجموا على المتظاهرين الأذربيجانيين المسالمين الذين كانوا يحتجون أمام القنصلية الأذربيجانية العامة في لوس أنجلوس وأن اللجنة الوطنية للأرمن الأمريكيين نظمت هذا الهجوم ونتيجة لهذا الهجوم أصيب العديد من المتظاهرين الأذربيجانيين المسالمين. وقال الصحفي إنه بعد الحادث، أدان رئيس بلدية لوس أنجلوس وكذلك المنظمات اليهودية المؤثرة مثل مركز سيمون فيزنتال واللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس الإسرائيلي الأمريكي ورابطة مكافحة التشهير بشدة العنف ضد مواطنينا.

يمكن سماع النسخة الكاملة للبث الإذاعي على هذا الرابط من الولايات المتحدة:

https://the-contreras-report-an-hispanic-view-of-the-usa.castos.com/episodes/114-the-contreras-report-a-hispanic-view-of-the-usa.