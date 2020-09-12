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    انخفاض سعر برميل "أذري لايت"

    ١٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٢]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تراجع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 40.50 دولارا بعد هبوط مسجل قدر 0.39 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر برميل "أذري لايت"
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