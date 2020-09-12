بحث آفاق التعاون بين وسائل الإعلام الأذربيجانية والأوكرانية

كييف، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تدعم أذربيجان وأوكرانيا وحدة أراضي كل منهما في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف ومن جملتها في المنظمات الدولية.

افادت وكالة اذرتاج ان سفيرة أذربيجان لدى أوكرانيا ألميرا آخوندوفا قالت في محادثتها مع المدير العام لوكالة أنباء أوكرانيا الحكومية ألكسندر خارتشينكو.

وقالت آخوندوفا مذكّرة أن شعبي أذربيجان وأوكرانيا تربطهما علاقات ودية منذ قرون. هناك اليوم تفاهم متبادل كامل بين باكو وكييف في المجال السياسي. لا يتم استخدام الإمكانات الحالية بشكل كامل لتعميق التعاون الثنائي في مجالات أخرى وبما فيها في المجالات الاقتصادية والنقل والاستثمار. يجب تنفيذ المشاريع المشتركة في هذه المناطق لتحقيق إمكانات غير مستغلة.

كما تحدث السفيرة عن آفاق التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين. "تتطور الشراكة بين أذرتاك و أوكرانفورم في السنوات الأخيرة. إن الوكالة التي تقودها دائمًا ما تغطي الموقف الصحيح لأذربيجان. تغطية الحقيقة حول أذربيجان في وسائل الإعلام الأوكرانية من أولويات أنشطتنا".

وقدمت السفيرة خلال الاجتماع معلومات مفصلة عن نزاع قاراباغ الجبلية والوضع الأخير في المنطقة وتسليح أرمينيا وسياسة الاستيطان الاصطناعي في الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

بدوره، طلب المدير العام لوكالة أنباء اوكرانيا من السفيرة نقل تحياته الصادقة إلى نظيره الأذربايجاني أصلان أصلانوف. وقال إن أذربيجان وأوكرانيا تشتركان في موقف مشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يتجلى هذا الموقف في جميع المجالات. هناك علاقات صادقة وتعاون مثمر بين وسائل الإعلام في كلا البلدين.