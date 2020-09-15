وزير الصحة يلقى كلمة في الدورة السبعين للجنة أوروبا الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية

باكو، 15 سبتمبر، أذرتاج

بدأت اليوم الدورة السبعون للجنة أوروبا الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية. ويمثل وزير الصحة أغطاي شيرعلييف أذربيجان في هذا الحدث. وإنه تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا لمكافحة كوفيد19.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الصحة وكالة أذرناج عن ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة أوروبا الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية تعقد اجتماعاتها في الواقع في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر من هذا العام لتوفر فرصة للدول الأوروبية، بما في ذلك أذربيجان، لمناقشة قضايا الصحة العالمية مثل وباء كوفيد-19.

توفر القرارات التي تتخذها اللجنة التزامات جماعية يمكن أن يؤثر على صحة ورفاهية 900 مليون شخص يعيشون في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية.