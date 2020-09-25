الرئيس الأذربيجاني: وحدة أراضي أذربيجان لم تكن قابلة للنقاش ولن تكون

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

يجب ترتيب جدول زمني مجدد لانسحاب القوات المسلحة الارمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة، بموجب القرار رقم 853 الصادر عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة.

يجب ان تساهم المؤسسات ذات الصلة لمنظمة الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة وعودة المشرَّدين الاذربيجانيين الى أراضيهم الاصلية. ان حكم القرارات الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة لا يسقط بالتقادم. وتلك القرارات سارية المفعول حتى تنفيذها. وتحريف قرارات مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة غير مقبول.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في مناقشات عامة في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أكد رئيس أذربيجان ان النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان يجب حلها في اطار وحدة أراضي أذربيجان. ولم تكن وحدة أراضي أذربيجان قابلة للنقاش ولن تكون. يجب إعادة سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها بالكامل. قراباغ الجبلية ارض قديمة وتاريخية لأذربيجان. قراباغ هي أذربيجان!