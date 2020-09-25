أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 204.2 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 26 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 8.3 مليون دولار.

انخفض تبادل التجارة مع إيران والإمارات العربية المتحدة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019 وارتفع مع العربية السعودية.

هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 181.6 مليون دولار و18.7 مليون دولار من الإمارات و7.1 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.