إلهام علييف: التصريحات غير كافية نهائيا بل نحتاج إلى خطوات بالفعل

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

لم يسفر نشاط المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن أية نتيجة. ويجب ان تكون المحادثات ذات محتوى ومضمون، ولا تجرى محادثات شكلية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في مناقشات عامة في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكدت البلدان الاعضاء في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وهي روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في بيانات لها على أن الوضع الراهن غير مقبول ونرحب بتلك التصريحات ولكن البيانات غير كافية نهائيا بل نحتاج إلى خطوات بالفعل.

ومشاركتنا في عملية المحادثات لمدة تزيد عن 30 سنة دليل واضح على التزامنا بالسلام ويجب ان تشارك في عملية المحادثات جميع الأعضاء الـ11 لمجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.