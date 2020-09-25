تجاوز حصيلة ضحايا كورونا في روسيا 20 ألفا

موسكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 7212 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 1136048 إصابة.

افادت وكالة أذرتاج انه غادر 4317 شخص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 934146 شخص.

وتم تسجيل 108 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.