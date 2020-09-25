الرئيس: أرمينيا تجلب من البلدان المختلفة مرتزقة وإرهابيين لاستخدامهم ضد أذربيجان

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

تجلب أرمينيا من البلدان المختلفة مرتزقة وارهابيين لاستخدامهم ضد أذربيجان. وأرمينيا ترعى الإرهاب حيث ارتكبت أكثر من 30 عملا إرهابيا ضد أذربيجان. نملك معلومات موثوق بها عن تواجد تنظيم "أسالا" الارميني الإرهابي في أراضينا المحتلة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في مناقشات عامة في الدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

قتل الارهابيون الأرمن 24 دبلوماسيا تركيا. إن عضو تنظيم "أسالا" الإرهابي، المدعو واروجان كارابيتيان الذي قتل مواطني البلدان المختلفة في عمل إرهابي ارتكبه في مطار أورلي بمدينة باريس تم نقله الى أرمينيا وأعلن الرئيس الأرميني العفو عنه. تم تمجيده كبطل في أرمينيا.