عمدة موسكو يوصى بالعودة إلى نظام العمل عن بعد

موسكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

أوصى عمدة موسكو سيرجي سوبيانين رؤساء المؤسسات بتطبيق العمل عن بعد لمعظم العاملين فيها.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن العمدة سيرجي سوبيانين أوصى رؤساء الإدارات والمؤسسات والشركات بالانتقال الى العمل عن بعد لمعظم العاملين فيها على خلفية التخوف من إعادة تفشي عدوى الفيروس التاجي في العاصمة الروسية.

كما أصدر العمدة تعليماته بتعزيز الرقابة على التقيد الصارم بالقواعد الصحية والوبائية واستخدام معدات الحماية والتزام بالتباعد الآمن وكما أوصى سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بالانتقال إلى نظام العمل عن بعد أو أخذ الإجازة اعتباراً من 28 سبتمبر وعدم مغادرة منازلهم دون الحاجة. وشدد على ضرورة اتباع هذه القواعد لعدم العودة إلى نظام الحجر الصحي الصارم المطبق في ربيع العام الجاري.

ولأول مرة منذ نهاية يونيو، تجاوز عدد مرضى كوفيد 19 عن ألف مصاب في موسكو في يوم واحد في 24 سبتمبر.