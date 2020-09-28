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    الداخلية: توقيف 18 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]

    باكو، 28 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 18 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات جريمتين ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 7 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم شخص كان مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثا متعلقا بحيازة الأسلحة والعتاد العسكري حيازة غير مشروعة.

    وألقي القبض على 22 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 18 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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    الداخلية: توقيف 18 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين