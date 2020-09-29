وزارة الخارجية تصدر بيانا مشتركا مع النيابة العامة حول استفزازات أرمينيا العسكرية الأخيرة

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا مشتركا مع النيابة العامة حول استفزازات أرمينيا العسكرية الأخيرة.

أفادت أذرتاج أن البيان المشترك جاء فيه ما يلي:

"أقدمت قوات الاحتلال الأرميني على حملات مسلحة مستفزة ضد قوات الدفاع الأذربيجاني خارقة نظام وقف اطلاق النار خرقا صارخا على طول جميع خط المواجهة باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاذفات القنابل والألغام والهاون والمدفعيات مختلفة العيار في عمل عسكري استفزازي تال ضد أذربيجان ابتداء من 27 سبتمبر.

وخلال الفترة ما بين 27-29 سبتمبر استمر العدوان العسكري الأرميني وشمل كذلك على أراضي أذربيجان في كل من محافظات تارتار واغدام وجبرائيل المجاورة لخط المواجهة بجانب محافظات جورانبوي ونفطلان وطاشكسان البعيدة عن خط الجبهة كونها تتعرض للقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الأرميني.

وتكشف معلومات ليوم 29 سبتمبر عن مقتل 10 مسالمين عزل واصابة 30 آخر وبين القتلى تلميذان مقتولان عن عمر يناهز عن 13 عاما و14 عاما.

وفتحت النيابة العامة 5 ملفات جنائية بحق كل واقعة حدثت جراء عدوان أرمينيا العسكري ضد الأهالي المسالمين في أذربيجان ومقتلهم وجرحهم في أراضي محافظات اغدام وتارتار ونفطلان وجبرائيل بعد استهدافهم بالأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي عمدا.

وندين بشدة كل هذه الجرائم الحربية التي تتحمل أرمينيا المسؤولية عنها طالبين بوقف استهداف المسالمين العزل. "