سقوط طائرتين اثنتين بدون طيار في منطقة كاخيتي في جورجيا

تبيليسي، 8 أكتوبر، أذرتاج

قالت وزارة الداخلية الجورجية إن طائرتين اثنتين بدون طيار سقطتا في منطقة كاخيتي في جورجيا 7 أكتوبر.

أفادت أذرتاج عن بيان الداخلية الجورجية أن طائرة أولى بدون طيار سقطت على مقربة من قرية اودابنو بمنطقة ساقاريجو قرابة الساعة 18.35 حسب التوقيت الحلي فيما سقطت طائرة ثانية بدون طيار عند الساعة 18.45 قرب قرية ساناواردو بولاية كفاريلي.

ولا خسارة في الأرواح جراء الحادثين.

ويجري التحقيق مكاني سقوطهما حاليا.

عزيزوف مراسل أذرتاج