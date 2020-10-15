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    توران يخطف الفوز من زاقاتالا مضيفه بصعوبة

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [١٩:١٤]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    خطف توران طاووس الفوز من زاقاتالا مضيفه بهدف دون رد في افتتاحية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للمحترفين .

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 5 المنظمة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم بكروف بدون جماهير.

    وجاء هدف توران الوحيد من قدم مختار اوغلو د73.

    وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من زاقاتالا د83 ولاعبَين من توران د78 ود90+2 بالبطاقة الحمراء بعد الصفراء الثانية.

    كما أضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

    AZERTAG.AZ :توران يخطف الفوز من زاقاتالا مضيفه بصعوبة
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