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    جيورجي جاخاريا: أذربيجان جار وثيق وشريك استراتيجي لجورجيا

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:١٠]

    تبليسي، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أذربيجان جار وثيق وشريك استراتيجي لجورجيا. لا توجد قضية عالقة بين بلدينا.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا.

    وفقا لكلماتها، إن أي قضية تتعلق بترسيم الحدود بين بلدينا سيتم حلها في إطار الشراكة الاستراتيجية والصداقة والمفاوضات.

    AZERTAG.AZ :جيورجي جاخاريا: أذربيجان جار وثيق وشريك استراتيجي لجورجيا
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