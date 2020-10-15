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    تعليق زيارة بعض قرى مقاطعتي لانكران وغوبا ومدينة غوبا

    ١٥‎.١٠.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٥‎]

    باكو ، 15 أكتوبر، أذرتاج

    وفقاً لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة تم تعليق زيارة قريتي شغلاكوجا و شيخكران في مقاطعة لانكران ومدينة قوبا وقرى روستوف و ردابي في مقاطعة قوبا ، باستثناء حركة المركبات العاملة والمركبات ذات الأغراض الخاصة وكذلك الشاحنات.

    وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء لوكالة أذرتاج أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 15 أكتوبر في تمام الساعة 00:00.

    AZERTAG.AZ :تعليق زيارة بعض قرى مقاطعتي لانكران وغوبا ومدينة غوبا
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    تعليق زيارة بعض قرى مقاطعتي لانكران وغوبا ومدينة غوبا